Mercato - OM : Un transfert pour l’équipe de France ?

Du côté de l’OM, on cherche toujours un successeur à Jean-Louis Gasset avant d’enclencher une quelconque offensive sur le mercato. La presse étrangère fait état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’agent libre Anthony Martial. Après Manchester United, Martial est en quête d’un club afin de retrouver le maillot de l’équipe de France selon son agent.

Anthony Martial est sans club pour la première fois de sa carrière. Transféré à 19 ans à Manchester United, l’attaquant français a connu un prêt au FC Séville en 2022, mais a toujours évolué chez les Red Devils qu’il ait disposé d’un temps de jeu conséquent ou non. Et maintenant ? Il est question d’un retour en Ligue 1 pour le joueur passé par l’OL et l’AS Monaco. Où ça ? A l’OM !

«J'ai entendu dire qu'il serait trop gourmand financièrement avec les clubs.

Au cours d’un entretien accordé à Sky Sports , Philippe Lamboley s’est confié sur l’avenir de son client en réfutant les rumeurs concernant les demandes financières trop importantes du joueur. « Actuellement, Anthony est en vacances. Nous étudions les différents projets et nous prendrons du temps. Anthony a fait en sorte d'être en forme et prêt pour son nouveau club. Il s'entraîne normalement depuis deux mois. Il a 28 ans. J'ai entendu dire qu'il serait trop gourmand financièrement avec les clubs. Ce n'est pas le cas ».

Un club pour «revenir en équipe de France» !