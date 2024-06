Mbappé : Le PSG tient sa réponse pour sa vengeance au Real Madrid

La rédaction

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de partir libre, s'engageant alors avec le Real Madrid. Un coup dur pour les Parisiens qui pourraient bien envisager de se venger. Comment ? Il a été révélé que le PSG penserait à l'international brésilien, Vinicius Jr. Le club de la capitale saurait d'ailleurs à quoi s'en tenir pour un transfert du numéro 7 du Real Madrid.

Cela fait plusieurs années maintenant qu'il est question d'un intérêt du PSG pour Vinicius Jr. Et cela serait toujours d'actualité. En effet, suite au transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, Mohamed Bouhafsi a révélé : « Le PSG regarde Vinicius ». De son côté, Daniel Riolo a lui précisé concernant Vinicius Jr : « Il y a des approches du PSG. Ils se disent "vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus" ».

La révélation lunaire de Messi sur le PSG ! https://t.co/OkTr6bE0Xx pic.twitter.com/sTWWcr3OA1 — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

Un départ pas à l'ordre du jour

Le PSG jouera-t-il à son tour un mauvais tour au Real Madrid en recrutant Vinicius Jr ? Pas sûr. En effet, ce jeudi, Mundo Deportivo met les choses au point sur l'avenir du Brésilien. Le média ibérique fait alors savoir que malgré l'arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue, il n'est absolument pas question de se séparer de Vinicius Jr.

«Je veux rester pour toujours ici»