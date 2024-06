Mbappé - Real Madrid : Le PSG prépare sa vengeance avec le transfert parfait ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG est à la recherche d'un nouvel attaquant d'envergure pour le remplacer. Dans cette optique, le nom de Vinicius Junior circule au sein du club de la capitale. Un transfert qui aurait également pour but de se venger du Real Madrid après le départ du Bondynois. Mais est-ce réellement la bonne solution pour le PSG ?

La succession de Kylian Mbappé sera clairement le feuilleton de l'été du côté du PSG. Et pour cause, le club de la capitale doit compenser le départ du crack de Bondy et cela passera par le recrutement d'un grand attaquant sur le mercato. Plusieurs pistes sont étudiées, mais Mohamed Bouhafsi a lâché une petite bombe mercredi soir.

Le PSG se venge du Real Madrid avec le transfert de Vinicius ?

« Le PSG regarde Vinicius », a lancé le journaliste de France Télévisions , au micro de Génération After sur RMC . Une information d'ailleurs confirmée quelques minutes plus tard par Daniel Riolo qui y voit là une stratégie du PSG pour se venger du Real Madrid. « C'est exactement ce que j'ai dit il y a deux mois. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Il y a des approches du PSG. Ils se disent "vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus." A la Qatarie, c'est classique », a confié l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot .

La meilleure option pour le PSG ?

Reste désormais à savoir s'il s'agit de la meilleure option pour le PSG, et surtout si ce transfert est possible. Le Real Madrid ne devrait pas céder Vinicius Junior qui sort d'une magnifique saison. Par conséquent, le club de la capitale va devoir se tourner vers d'autres dossiers, d'autant plus que la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia semble également être compromise. L'été s'annonce donc donc très chaud à Paris !



