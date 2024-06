Mercato - OM : Son transfert est annoncé, il sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau rebondissement dans le dossier Georges Mikautadze. Alors que L'Equipe a annoncé que l'international géorgien avait choisi l'AS Monaco, le joueur a publié un court message sur les réseaux sociaux pour démentir cette information. Selon nos informations, le buteur du FC Metz ne manque pas de courtisans, notamment en Ligue 1.

Pour Georges Mikautadze, l'avenir devrait s'écrire loin du FC Metz. De retour en Ligue 2 après sa défaite face à l'ASSE, le club lorrain n'a pas trouvé les arguments pour le convaincre de rester la saison prochaine. Après avoir levé son option d'achat, le FC Metz va lui offrir un bon de sortie. « La saison prochaine je jouerai en Ligue 1, je peux le confirmer. Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair » a confié Mikautadze lors d'un entretien accordé à Geo Team . Comme annoncé par le 10Sport.com, ils sont plusieurs à surveiller sa situation à commencer par l'AS Monaco.

Mikautadze dément un accord

Vraisemblablement, les négociations ont bien avancé puisque L'Equipe annonce ce mardi que Mikautadze a choisi le club du Rocher. Le buteur aurait accepté de remplacer Wissam Ben Yedder après des discussions avec Thiago Scuro et Adi Hütter, respectivement directeur du football et entraîneur de l'AS Monaco. Immédiatement, l'attaquant a réagi sur les réseaux sociaux. Il dément tout accord avec l'ASM. « Bonjour à tous, petite info par rapport à mon transfert. Je n’ai toujours pas fait mon choix concernant mon futur club, je serai ravi de vous annoncer ma décision. Merci à tous » a confié Mikautadze.

Tout reste possible dans ce dossier

Foot Mercato confirme les dires de Mikautadze. Selon le média, tout reste possible dans ce dossier puisque l'international géorgien doit encore régler plusieurs questions, notamment celle de son salaire. Le RC Lens, l'OL ou encore Rennes sont à l'affût. Comme indiqué par la presse italienne, l'OM surveillerait, aussi, son profil en vue de l'associer à Pierre-Emerick Aubameyang la saison prochaine.