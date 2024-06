Mercato : Le premier gros transfert de l'OM est déjà connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En attendant la signature d'un nouvel entraîneur, l'OM prépare tout de même son mercato, et semble déjà avoir acté certains départs en coulisses. Dans cette optique, Jonathan Clauss ne devrait pas rester à Marseille. En fin de contrat en juin prochain, l'international français ne prolongera pas, ce qui pousse l'OM à envisager sérieusement son transfert dès cet été.

L'été de l'Olympique de Marseille s'annonce encore brûlant. Et pour cause, après une nouvelle saison décevante, Pablo Longoria prépare une très large revue d'effectif avec de nombreux transferts. Mais avant d'avancer concrètement sur son mercato, l'OM va devoir trouver un nouvel entraîneur. Dans cette optique, Sergio Conceiçao semble être le mieux placé pour s'asseoir sur le banc marseillais. Et une fois que ce dossier sera réglé, il sera temps d'accélérer sur le mercato. Tout du moins sur les arrivées, puisqu'en ce qui concerne les départs, cela pourrait bouger avant l'arrivée de Sergio Conceiçao.

OM : Ça avance pour Sergio Conceiçao ! https://t.co/TprChNtmfJ pic.twitter.com/ZMEQuZhzDc — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Clauss a ouvert la porte à un départ de l'OM

En effet, la situation de Jonathan Clauss va rapidement faire parler. Présent avec l'équipe de France afin de disputer l'Euro, le latéral de l'OM a ouvert la porte à un départ cet été : « Un départ est-il envisageable? Oui, si tout le monde vraiment y trouve son compte, évidemment, pourquoi pas. La question va être évoquée. Je pense qu’on va en discuter en totale sérénité, on prendra la meilleure décision ». Une sortie visiblement loin d'être anodine.

Un transfert inévitable ?