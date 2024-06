Mercato : L’OM négocie déjà une opération à l’étranger !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande souffrance à l'OM depuis son transfert record, Vitinha a retrouvé un peu de confiance au Genoa. Présent en Italie depuis janvier dernier, le buteur portugais semble s'épanouir puisqu'il aurait demandé de rester en Serie A la saison prochaine; Ce mardi, une nouvelle réunion a été organisée entre les différentes parties pour parvenir à une solution.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha n'est pas parvenu à se débarrasser de cette étiquette au cours de son passage d'un peu plus d'un à Marseille. Visiblement sous pression, malheureux sous les couleurs phocéennes, le buteur portugais a été prêté en janvier dernier au Genoa. En Italie, Vitinha a retrouvé du temps de jeu, mais aussi du plaisir. Alors que son prêt touche à sa fin, l'ancien attaquant du Sporting Braga avait fait savoir qu'il aimerait poursuivre sa carrière en Serie A la saison prochaine.

OM : Ça avance pour Sergio Conceiçao ! https://t.co/TprChNtmfJ pic.twitter.com/ZMEQuZhzDc — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Vitinha ne voudrait pas retourner à l'OM

« J’ai senti que le Genoa pouvait être le bon choix pour me retrouver et c’est ce qui s’est passé. Je traverse la période la plus difficile de ma vie, mais j’y fais face aussi grâce à l’aide du club. Il reste encore neuf matchs, mais je veux rendre la pareille au Genoa. Au Genoa, j’ai retrouvé le vrai Vitinha mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir car le prêt sera jusqu’en juin » avait confié Vitinha il y a quelques jours. Depuis, le joueur n'a pas changé de position. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, l'attaquant souhaiterait rester en Italie la saison prochaine.

Réunion au sommet avec l'OM ce mardi