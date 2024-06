OM : Ça avance pour Sergio Conceiçao !

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce lundi 10 juin, l’OM se cherche avant tout un entraîneur. Depuis le départ de Jean-Louis Gasset à la fin de la saison, les Phocéens ont visiblement tenté d’attirer plusieurs coachs au Vélodrome, notamment Paulo Fonseca et Matías Almeyda, sans succès. Sérgio Conceição semblerait désormais être la cible des Marseillais, et les nouvelles seraient bonnes.

23 jours après le dernier match de Jean-Louis Gasset à la tête de l’OM, les pensionnaires du Vélodrome sont toujours à la recherche d’un entraîneur. Alors que les Phocéens sortent d’une saison chaotique, qui s’est conclue par une huitième place en Ligue 1 qui empêchera les Marseillais de participer à toute compétition européenne l'an prochain, les dirigeants olympiens n’ont toujours pas annoncé qui serait le nouveau coach de l’écurie sudiste. Au centre des rumeurs depuis plusieurs semaines, Sergio Conceiçao se rapprocherait des partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang.

Des signaux positifs de la part de Conceiçao

D’après les informations de Andrés Onrubia Ramos, journaliste pour AS et la Cadena SER , l’OM et Sergio Conceiçao poursuivraient leurs discussions. Le journaliste espagnol livre une information qui devrait ravir les supporters phocéens : le désormais ancien entraîneur du FC Porto aurait envoyé des signaux positifs au club marseillais au cours des négociations.

Habib Beye en cas d’échec ?

En cas nouvel échec, la liste de noms disponibles pour l’OM se réduirait considérablement. Après avoir quitté le Red Star en fin de saison, Habib Beye avait publiquement annoncé son envie d’occuper le banc de touche des pensionnaires du Vélodrome. Si Sergio Conceiçao et les Marseillais ne parvenaient pas à se mettre d’accord, c’est peut-être le franco-sénégalais qui pourrait se frotter les mains.