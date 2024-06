Mercato : Conceiçao fait paniquer l’OM

Hugo Chirossel

Depuis de longues semaines maintenant, l’OM fait tout pour essayer de faire de Sergio Conceiçao son nouvel entraîneur. Le technicien portugais est la priorité des dirigeants marseillais, qui ont décidé de se montrer patients. Mais l’hésitation de l’ancien entraîneur du FC Porto inquiète malgré tout plusieurs personnes dans l’entourage du club.

L’OM a décidé de jouer la carte de la patience. Si l’objectif était d’annoncer le successeur de Jean-Louis Gasset avant le début du mois de juin, la direction olympienne espère encore et toujours parvenir à un accord avec Sergio Conceiçao, sa priorité depuis plusieurs semaines.

Conceiçao - OM : Un premier transfert en Ligue 1 ? https://t.co/2yADXGkO92 pic.twitter.com/I5RoXqfvpc — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Les discussions se poursuivent avec Conceiçao

Bien que son départ soit désormais acté, Sergio Conceiçao a eu besoin de temps pour se remettre de la fin de son aventure au FC Porto. Comme indiqué par L'Équipe , les discussions étaient au point en milieu de semaine dernière, avant de reprendre ces derniers jours, ce que confirme RMC Sport .

Des proches de l’OM s’inquiètent, Longoria y croit

En effet, les discussions se sont intensifiées entre Sergio Conceiçao et l’OM dimanche et lundi. Dans l’entourage du club, plusieurs personnes s'inquiètent malgré tout de l’hésitation du Portugais et peinent à comprendre la patience dont font preuve les dirigeants. Mais Pablo Longoria estime que Sergio Conceiçao est le profil parfait pour devenir le prochain entraîneur de l’OM et est prêt à l’attendre.