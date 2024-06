Transfert record à l'OM, la décision est prise

La rédaction

En prêt depuis le mercato hivernal au Genoa où il a vécu des bons matchs, Vitinha doit revenir à l'OM en cette intersaison. Toutefois, l’attaquant portugais de 24 ans souhaite retourner en Italie le plus vite possible et ce n’est pas le club phocéen qui va le retenir. Le Genoa serait intéressé par le retour de Vitinha. Un terrain d’entente est en train d’être trouver entre les différents clans.

L'Olympique de Marseille et le Genoa vont-ils trouver un terrain d'entente concernant l'avenir de Vitinha ? Selon les informations de Sacha Tavolieri, le club italien, actuellement bloqué sur le marché des transferts et ne pouvant dépenser que ce qu'il gagne sur les ventes, aurait proposé à Marseille un prêt avec obligation d'achat en juin 2025. Cette opération est évaluée à 15 millions d'euros, un montant conséquent qui reflète l'importance de Vitinha pour les deux clubs. Quid maintenant du désir du Portugais ? Le buteur qui appartient à l'OM aurait exprimé son désir de rester en Italie, mettant ainsi fin aux spéculations sur son retour à Marseille cet été.

Mercato - OM : Les conditions sont fixées pour ce transfert https://t.co/rg81sH9yhF pic.twitter.com/TL167IwZUh — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Pression de Vitinha pour rester en Italie

Vitinha, déterminé à continuer son aventure en Serie A, a fait pression pour que cette solution soit adoptée. Son envie de rester au Genoa a été un facteur déterminant dans les négociations entre les deux clubs. Le joueur semble s'épanouir dans le championnat italien et souhaite poursuivre sa progression sous les couleurs du Genoa. Cette situation complexe est la conséquence des restrictions financières imposées au club italien, mais les deux parties cherchent activement une solution qui conviendra à tout le monde.

Une solution en vue