«Il va crever pour l’OM» : Il réclame son arrivée à Marseille

Arnaud De Kanel

Sergio Conceição, cible prioritaire de l’OM pour le poste d’entraîneur, tarde à donner son accord à Pablo Longoria, créant une situation d’incertitude. Cette attente prolongée a conduit Daniel Riolo à encourager la direction marseillaise à considérer sérieusement l'option Habib Beye. Ancien joueur emblématique de l'OM, Beye est déterminé à faire ses premiers pas d’entraîneur en Ligue 1 au sein de son ancien club.

Sergio Conceição, désormais libre de tout engagement après son départ du FC Porto, tarde à répondre à l'OM qui en a fait sa priorité. Avec Paulo Fonseca se rapprochant de l'AC Milan, les dirigeants marseillais voyaient en Conceição le candidat idéal. L'optimisme régnait au sein du club phocéen ces derniers jours, mais la décision du technicien portugais de prendre du temps pour réfléchir jette désormais le doute. Face à cette incertitude, Daniel Riolo conseille à Pablo Longoria de considérer sérieusement la piste menant à Habib Beye.



Mercato - OM : Le transfert d’un attaquant prend forme https://t.co/bLPz4F1rVe pic.twitter.com/hFeM7HgnCc — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

«Je tenterais le pari du jeune entraîneur qui a envie de venir»

« Les dirigeants sont en train de travailler sur d'autres pistes mais ils n'en restent plus des masses. Habib Beye, je maintiens que si c'est pour prendre Sergio Conceição, il n'y a aucun problème mais sinon, si c'est pour prendre des mecs qu'on mettrait dans un deuxième chapeau, je tenterais le pari du jeune entraîneur qui a envie de venir », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot la semaine dernière. Pour lui, Beye est l'homme idéal en cas d'échec avec Conceiçao.

«Il faut tenter le jeune entraîneur sans expérience du top niveau mais qui va crever pour le club»