Mercato - OM : Une fake news révélée pour ce transfert à Marseille

Thibault Morlain

Actuellement avec l'équipe de France pour préparer l'Euro, Jonathan Clauss voit son avenir faire l'objet de nombreuses rumeurs. A un du terme de son contrat avec l'OM, le latéral droit pourrait être vendu cet été. Pour aller où ? Ça s'est dernièrement enflammé à propos de discussions entre Clauss et Galatasaray. Mais voilà qu'une autre version a été apportée.

Où jouera Jonathan Clauss la saison prochaine ? Peut-être pas à l'OM. N'ayant plus qu'un an de contrat, l'international français pourrait être vendu par le club phocéen. « Un départ est-il envisageable? Oui, si tout le monde vraiment y trouve son compte, évidemment, pourquoi pas. La question va être évoquée. Je pense qu’on va en discuter en totale sérénité, on prendra la meilleure décision », expliquait récemment Clauss.

Clauss discute avec Galatasaray ?

Devant également faire rentrer de l'argent dans les caisses pour compenser le manque à gagner de l'absence de Coupe d'Europe, l'OM pourrait voir d'un bon oeil un départ de Jonathan Clauss. Un transfert du Français semble se préciser, mais encore faut-il trouver preneur. Il avait notamment été révélé que le joueur de l'OM, ciblé en Italie, Angleterre et France, était enclin à s'en aller, ayant une préférence pour un joueur qui joue une Coupe d'Europe. Mais ces dernières heures, la presse turque faisait écho d'un intérêt de Galatasaray qui négociait même avec Clauss. Il était même expliqué que l'Olympien avait échangé via visioconférence depuis Clairefontaine au club stambouliote.

Une fake news !