Mercato : Une «folie» est annoncée à l’OM avec cet entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Sergio Conceiçao est la priorité absolue de l'OM. La réponse de l'ancien coach de Porto est attendue. Mais pour le journaliste Nicolas Filhol, un autre entraîneur libre de tout contrat pourrait s'épanouir au sein de la cité phocéenne. Son nom ? Roberto de Zerbi.

Libéré par Porto il y a quelques jours, Sergio Conceiçao est le grand favori pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset à l'OM. Comme annoncé par le 10Sport.com depuis plusieurs jours, Pablo Longoria s'active pour le convaincre de signer. Mais pour Nicolas Filhol, un autre coach pourrait faire le travail. Il s'agit de Roberto De Zerbi, qui vient de quitter Brighton et qui est désormais libre de s'engager avec l'équipe de son choix.

Conceiçao - OM : C’est la douche froide à Marseille ! https://t.co/ZMiNjXnN5E pic.twitter.com/5h8tBLTaa3 — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Le profil de De Zerbi conseillé à Longoria

« Je pense que financièrement c’est compliqué parce qu’il attendait un gros contrat, mais il a dit qu’il avait été intéressé quand l’OM l’avait contacté avant Igor Tudor, c’est De Zerbi qui est sans club. On le voyait aller dans un grand club anglais ou à la Juve. Mais tous ces clubs là ont pris des coaches, et lui n’est plus à Brighton. Donc franchement je ferais All In sur De Zerbi. Quand tu n’as pas de gros club qui joue la Ligue des champions, est-ce que l’OM n’est pas un beau projet ? Il s’est peut-être vu trop grand pour Brighton. Le fait qu’il ne trouve pas de club à la hauteur de son ambition, est ce que ça ne le remet pas un peu en place ? » a confié le journaliste de Footballl Club Marseille .

« Si ça joue bien ça va être la folie »