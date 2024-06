Mercato : Mbappé s’est plié en quatre pour une recrue du PSG !

Thomas Bourseau

Au moment du mercato estival de 2023, Kylian Mbappé a témoigné des arrivées successives de quelques-uns de ses proches en équipe de France : Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ainsi que Randal Kolo Muani. Le dernier cité a connu une saison délicate sportivement parlant, mais peut compter sur le soutien du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Tout est allé très vite pour Randal Kolo Muani. Après son départ libre de tout contrat du FC Nantes à l’été 2022, le natif de Bondy a connu une adaptation express à l’Eintracht Francfort. Ce qui a pousser Didier Deschamps à lui faire confiance pour la Coupe du monde au Qatar lorsque Christopher Nkunku a déclaré forfait pour blessure. Et depuis, le sélectionneur de l’équipe de France a toujours gardé foi en celui qui a signé au PSG l’été dernier pour 95M€ environ.

«Le début de carrière de Randal est composé de grands bonds successifs»

Sa première saison au PSG n’a pas répondu aux attentes des observateurs et il a lui-même reconnu en conférence de presse ces derniers temps avoir vécu l’exercice le plus difficile de sa carrière. Son ami Kylian Mbappé est monté au créneau au cours d’une interview avec Ouest-France . « Le début de carrière de Randal est composé de grands bonds successifs. La Coupe du monde 2022 a changé sa vie. Il venait de quitter Nantes pour Francfort, où il avait un début de carrière honorable, mais pas de haut niveau, comme aujourd’hui. Attention : à Nantes, il était déjà très fort. Pour bien connaître la Ligue 1, les déplacements à la Beaujoire sont toujours compliqués. Mais sa saison à Francfort l’a fait basculer dans un premier temps ».

«J’ai essayé de l’intégrer du mieux possible, de lui expliquer le contexte parisien»