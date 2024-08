Le PSG condamné à l’exploit pour la fin du mercato ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain aurait ouvert un nouveau dossier à l’étranger, puisque la presse italienne nous parle ce dimanche d’un contact avec Ademola Lookman ainsi que son entourage. Le polyvalent attaquant de l’Atalanta serait un renfort de taille pour le club parisien, qui toutefois devoir se montrer plus que convaincant afin de boucler les négociations.

Les dernières semaines du mercato ont toujours été particulières à Paris, avec plusieurs grosses opérations bouclées sur le fil. L’histoire pourrait se répéter avec Ademola Lookman, qui serait vraisemblablement la dernière idée du PSG pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG tente Lookman de l’Atalanta

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, un contact aurait eu lieu entre le PSG et le clan Lookman, juste avant la récente Supercoupe d’Europe opposant l’Atalanta au Real Madrid. Le club bergamasque aurait été prévenu par les agents du joueur de 26 ans et ne serait apparemment pas totalement contre un transfert de son joueur.

Pas question de tergiverser

Il faudra toutefois être très persuasif et surtout, très rapide. Car La Gazzetta assure que si l’Atalanta ne ferme pas la porte à un départ, ce se fera uniquement à son prix et il n’est pas question de rentrer dans des négociations stériles et interminables. Car les Bergamasques ont bien l'intention d'encaisser un joli pactole, si Ademola Lookman venait à partir au PSG.