Mercato : Kylian Mbappé parti, ils ont saisi leur chance au PSG !

Axel Cornic

Le visage du Paris Saint-Germain a changé au cours de l’intersaison et la plus grande révolution est évidemment le départ de Kylian Mbappé, qui a choisi de rejoindre le Real Madrid. Un coup dur pour les Parisiens que tout le monde voyait recruter une star pour l’oublier, avec notamment Victor Osimhen du Napoli.

Un an après les départs de Lionel Messi ainsi que de Neymar, le PSG a vu une nouvelle star partir, avec Kylian Mbappé. Un tournant important, puisqu’un tout nouveau cycle débute sans la star française et au sein du club de la capitale on semble avoir les idées claires.

Pas d’attaquant supplémentaire pour le PSG ?

Car tout le monde attendait l’énième coup d’éclat parisien sur le mercato, pour définitivement tourner la page Mbappé. Sauf que nous sommes à quelques semaines de la fin et pour le moment le PSG ne semble toujours pas vouloir bouger, même après la récente blessure de Gonçalo Ramos à en croire les indiscrétions du Parisien.

Luis Enrique a Ramos et Kolo Muani

D’après les informations du quotidien, cela serait directement lié à Ramos et à Randal Kolo Muani, les seuls attaquants de pointe de l’effectif parisien. Ils auraient vraisemblablement pu partir tous les deux, mais ils auraient finalement décidé de rester au PSG, afin de profiter de la place laissée par le départ de Kylian Mbappé.