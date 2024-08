Mercato : Le PSG a trouvé le joueur parfait ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatrième recrue estivale du PSG, Désiré Doué s'est officiellement engagé avec le club parisien samedi au lendemain de la victoire parisienne au Havre. Et si le club de la capitale a décidé de faire le forcing pour ce transfert, cela n'a rien d'anodin. En effet, l'ancien Rennais possède un profil complet et très polyvalent qui plait grandement à Luis Enrique.

Et de quatre ! Après Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho, le PSG a bouclé le transfert de Désiré Doué qui a rejoint la capitale en provenance du Stade Rennais pour environ 60M€, bonus compris. Dans ce dossier, les Parisiens ont du faire le forcing pour le transfert du jeune français face au Bayern Munich. Et la raison semble très claire.

Transferts - PSG : Il signe un départ canon et va régaler son monde ! https://t.co/IRbrtZmWC6 pic.twitter.com/VYd0DaLkzc — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Luis Enrique adore la polyvalence de Doué

En effet, comme l'explique Le Parisien, le profil de Désiré Doué correspond parfaitement à ce que recherche Luis Enrique, à savoir un joueur très polyvalent. L'ancien Rennais est capable d'évoluer aussi bien au poste d'ailier gauche que d'ailier droit, mais également dans un rôle de faux neuf qui pourrait avoir son importance compte tenu de l'absence de Gonçalo Ramos. Et ce n'est pas tout puisque Désiré Doué a également brillé dans le cœur du jeu que ce soit dans une position de relayeur ou bien même dans un double pivot comme il a pu le faire avec Rennes.

Des débuts dès vendredi ?

D'ailleurs, Luis Enrique devrait très prochainement pouvoir profiter de la polyvalence de son nouveau joueur puisque selon Le Parisien, Désiré Doué sera à l'entraînement avec le PSG dès lundi et devrait donc être présent dans le groupe qui affrontera Montpellier vendredi soir.