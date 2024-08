Mercato : Le PSG réclame déjà un sacrifice pour son prochain transfert

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG a remporté son premier match de la saison face au Havre ce vendredi soir (1-4), mais a subi un gros coup dur avec la blessure de Gonçalo Ramos. Le Portugais sera absent trois mois en raison d’une fracture de la cheville, et Paris pourrait recruter un nouvel attaquant cet été. Néanmoins, ce dernier sera sacrifié au profit du numéro 9 parisien lors de son retour. Explication.

Le mercato estival du PSG pourrait totalement être relancé. Et pour cause, malgré la victoire ce vendredi soir face au Havre en ouverture de la Ligue 1 (1-4), la formation de Luis Enrique a subi une mauvaise nouvelle avec la sortie sur blessure de Gonçalo Ramos. Touché à la cheville, le Portugais a dû laisser sa place à Randal Kolo Muani. Le verdict est tombé ce samedi matin, l’attaquant de 23 ans a une fracture au niveau de la cheville gauche, et sera indisponible au moins trois mois.

Victor Osimhen est surveillé par le PSG

De ce fait, le PSG pourrait décider de recruter un avant-centre supplémentaire sur ces dernières semaines de mercato estival. A ce propos, le Parisien révèle qu’en cas de recrutement d’un numéro 9, le nom de Victor Osimhen se trouve en tête de liste pour les Rouge et Bleu. Cependant, le quotidien souligne également que le PSG a d’autres pistes en tête.

Le PSG recherche un profil bien spécifique

Quoi qu’il en soit, le nouveau renfort parisien devra être bien conscient de sa situation. Selon le Parisien, les dirigeants recherchent actuellement un profil capable d’accepter de se trouver dans une rotation, et surtout de retrouver le banc de touche au moment où Gonçalo Ramos fera son grand retour au sein de l’effectif. Affaire à suivre...