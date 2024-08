Mercato : Catastrophe pour Luis Enrique, un gros transfert pour sauver le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dès la première journée de Ligue 1 le PSG a connu un gros coup dur. Et pour cause, sur la pelouse du Havre, Gonçalo Ramos s'est blessé et le verdict est rapidement tombé puisque l'international portugais sera absent 3 mois, ce qui change la donne pour la fin du mercato parisien. Mais faut-il absolument recruter un avant-centre d'ici le 30 août ?

Le PSG s'en serait probablement bien passé. La large mais difficile victoire au Havre vendredi soir (4-1) a été entachée par la grave blessure de Gonçalo Ramos sorti en début de match. Dès le lendemain, le club parisien a communiqué sur son attaquant révélant que « Gonçalo Ramos a été victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche, hier soir lors du match Le Havre - Paris Saint-Germain, qui nécessitera une chirurgie dans les prochains jours ». Résultat, « son indisponibilité est estimée à environ 3 mois ». Une situation qui pourrait rebattre les cartes sur le mercato alors que le PSG ne semblait pas avoir l'intention de recruter un nouvel avant-centre d'ici le 30 août.

Le PSG va recruter un avant-centre ?

En effet, avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG n'avait visiblement pas l'intention d'encombrer son effectif avec un numéro 9 supplémentaire. Mais qu'en sera-t-il maintenant que le Portugais est absent jusqu'en novembre au moins ? L'idée de voir le club de la capitale s'activer pour dénicher un avant-centre ne semble pas inenvisageable, mais il faudrait probablement un joueur de complément. Et pour cause, bien que la blessure de Gonçalo Ramos soit embêtante, sa durée d'indisponibilité n'est pas non plus insurmontable. Autrement dit, il faudrait trouver un attaquant capable d'accepter de retourner sur le banc en fin d'année lorsque le Portugais reviendra à la compétition. Un profil qui ne correspond donc pas à Victor Osimhen, longtemps annoncé dans le viseur du PSG.

Ou s'appuyer sur son effectif actuel ?

Mais le PSG pourrait tout aussi bien décider de ne pas changer ses plans et ainsi rester sur sa stratégie qui consistait à recruter un ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé. En attendant le retour de Gonçalo Ramos, Luis Enrique aurait donc la possibilité de s'appuyer sur Randal Kolo Muani comme avant-centre, ou alors d'utiliser un joueur dans une position de faux-neuf, comme c'était le cas en début de saison dernière avec Marco Asensio. Le technicien espagnol apprécie d'ailleurs cette optique qu'il a utilisée à plusieurs reprises dans sa carrière, notamment lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne ?

