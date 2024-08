La nouvelle recrue du PSG interpelle Luis Enrique

Amadou Diawara

Ce samedi matin, le PSG a annoncé la signature de Désiré Doué. Arrivé en provenance du Stade Rennais, le crack de 19 ans a signé un contrat de cinq saisons avec le club parisien. Interrogé juste après son transfert, Désiré Doué a envoyé un message fort à Luis Enrique, son nouvel entraineur.

Désiré Doué est un nouveau joueur du PSG. Le club de la capitale a annoncé la nouvelle ce samedi matin. « L'international Espoirs français Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais, dans le cadre d'un transfert définitif. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Club », peut-on lire sur le compte X (ex-Twitter) du PSG.

Doué a déjà échangé avec Luis Enrique

Alors qu'il vient de signer au PSG, Désiré Doué sera entrainé par Luis Enrique en 2024-2025. Dans un entretien publié sur le site officiel du club, la nouvelle pépite parisienne (19 ans) n'a pas tari d'éloges à l'égard du technicien espagnol, avec qui elle a déjà eu des contacts.

«C'est un très grand coach qui a un CV impressionnant»

« On imagine que tu as aussi échangé avec Luis Enrique. Comment s’est passé le premier contact ? J’ai pu échanger avec lui oui. C'est quelqu'un d’enthousiaste, et on voit qu'il est sûr de lui et qui sait où il veut aller. On connaît très bien ce coach. C'est un très grand nom dans le football. Il a été joueur, mais c'est surtout un très grand coach qui a un CV impressionnant. Aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain et je pense que c'est un coach qui pourra m'apporter beaucoup de choses, Autant sur le plan humain qu'en tant que footballeur aussi. Donc je suis très heureux », s'est enflammé Désiré Doué. Voilà un message qui devrait faire plaisir à Luis Enrique, le coach du PSG.