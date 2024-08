Mercato : Le PSG n'a rien changé pour le transfert de cette star

Axel Cornic

Avec la blessure de Gonçalo Ramos, dont la convalescence a été évaluée à trois mois après une fracture de la cheville, a relancé les débats autour du Paris Saint-Germain en cette fin de mercato. Certaines sources assurent en effet qu'il y aurait la volonté de recruter un nouvel attaquant pour pallier l’absence du Portugais et tous les regards se sont évidemment tournés vers Victor Osimhen du Napoli.

Avec le recrutement de Désiré Doué, le PSG semblait plus ou moins avoir réglé les dossiers prioritaires de ce mercato estival. Mais un problème inattendu se présente, puisque Gonçalo Ramos sera absent pour les trois prochains mois et Luis Enrique n’a donc plus que Randal Kolo Muani comme spécialiste du poste de numéro 9.

Catastrophe au PSG, c'est la panique sur le mercato ! https://t.co/QuvQ3CG7PG pic.twitter.com/YU7ml7zEgQ — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Le retour de la piste Osimhen ?

Rapidement, plusieurs médias comme RMC Sport ou encore L’Equipe ont annoncé que ce coup dur pourrait pousser le PSG à repartir sur le mercato, qui se termine dans seulement quelques semaines. Et la solution a semblé évidente, puisque Victor Osimhen est toujours en instance de départ au Napoli et il a régulièrement été lié au club parisien, avec Luis Campos qui est l’un de ses grands fans.

Le PSG ne change pas de cap

D’après les informations du Parisien, il ne devrait finalement pas y avoir d’arrivées au poste d’attaquant de pointe en cette fin de mercato, encore moins en ce qui concerne Osimhen. Le quotidien confirme ce que nous avons pu vous révéler sur le10sport.com, avec le PSG qui continue à vouloir faire confiance à Kolo Muani et à Ramos. Seul le départ de l’un des deux aurait pu changer les choses, mais pour le moment ils sont bien là !