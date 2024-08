L'OM va débloquer le mercato d'un club de Ligue 1 ?

Arnaud De Kanel

Samedi, l'OM n'a fait qu'une bouchée du Stade Brestois. Une énorme déconvenue pour les hommes d'Eric Roy qui disputeront la Ligue des champions cette année. Le résultat inquiète forcément l'entraineur brestois qui a réclamé d'urgence des recrues. La démonstration des hommes de Roberto De Zerbi devrait convaincre les dirigeants finistériens de passer la seconde pour recruter.

Si l'OM réalise un mercato de folie, Brest, pourtant qualifié pour la prochaine campagne de Ligue des champions, ne peut pas en dire autant. Le club finistérien a recruté cinq joueurs pour le moment avec Ludovic Ajorque, Romain Faivre, Jordan Amavi, Julien Le Cardinal et Abdoulaye Ndiaye, mais cela n'est pas du goût d'Eric Roy. L'entraineur de Brest a appelé ses dirigeants à réagir après la claque reçue par l'OM.

«On n’est pas armé actuellement»

«On n’a pas les armes, ils nous manquent des joueurs, et la blessure de Bradley Locko a été un traumatisme. On n’est pas armé actuellement. Et j’ai la faiblesse de croire qu’on le sera. J’ai envie de rester positif et de me dire qu’on arrivera à se renforcer avant la fin du mercato. (…) Mais là actuellement, on est moins fort sur le papier que la saison dernière puisqu’on n’avait pas Pierre-Lees Melou ou encore Locko. On manquait d’argument aujourd’hui. J’espère que cette semaine, on aura des nouveaux joueurs qui viendront nous renforcer », a déclaré Eric Roy au micro de beIN Sports. L'entraineur brestois décrète même l'état d'urgence.

«Il y a quand même urgence»

« Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet effectif ? Il y a quand même urgence. Il va falloir une remise en cause sévère. On est une équipe de caractère et je pense sincèrement qu'elle se relèvera. Il faut garder de l'optimisme », a ajouté Eric Roy. La lourde défaite infligée par l'OM risque donc d'avoir des répercussions sur le mercato brestois. Cette claque pourrait au moins avoir le mérite de faire bouger les choses du côté de Brest...