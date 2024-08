L’OM prive déjà le PSG d’un énorme exploit

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour ses débuts cette saison, le PSG s'est largement imposé au Havre (4-1) ce qui aurait pu lui permettre de déjà prendre la tête de la Ligue 1. Mais samedi, l'OM a fait encore mieux en allant atomiser Brest 5 buts à 1. Par conséquent, avant même la fin de la première journée, une chose est sûre, le PSG ne sera pas leader lundi matin et ne rééditera pas son exploit de la saison 2022/2023 durant laquelle le club de la capitale n'a jamais lâché son fauteuil de leader.

C'est parti pour la saison 2024/2025 de Ligue 1 ! Et c'est même parti très fort puisque le PSG ouvrait le bal vendredi soir sur la pelouse du Havre et a d'ores-et-déjà signé un premier large succès en Normandie (4-1) grâce à des buts de Lee Kang-In, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Le club de la capitale lance donc idéalement sa saison, mais ne sera toutefois resté leader que quelques heures.

Le PSG ne sera pas leader toute la saison

Et pour cause, dès samedi, l'OM a fait mieux que le PSG. Pour la grande première de Roberto De Zerbi, les Marseillais se sont très largement imposé sur la pelouse de Brest (5-1) et prenne donc la place de leader Ligue 1 grâce à une meilleure différence de buts que les Parisiens (+4 contre +3). Cela signifie donc que le PSG ne rééditera pas son exploit de la saison 2022/2023. Sous les ordres de Christophe Galtier, le club de la capitale avait conserver son fauteuil de leader de la 1ère à la 38e journée du championnat, grâce notamment à un début de saison tonitruant marqué par de très larges victoires contre Clermont (5-0), Montpellier (5-2) et Lille (7-1) sous l'impulsion d'un trio Messi-Neymar-Mbappé très affûté. Cela n'avait pas empêché le PSG de trembler jusqu'au bout puisqu'il aura fallu attendre la 37e journée pour officialiser le titre face à un RC Lens en grande forme. C'était d'ailleurs la première fois de l'histoire qu'une équipe occupait la première place du début à la fin d'une saison de Ligue 1. Lors du précédent exercice, le PSG avait du attendre la 12e journée pour prendre la tête du championnat. Et ce record ne sera donc pas non plus égalé cette saison. La faute à un OM ultra réaliste.

Luis Enrique en attend plus de ses joueurs

Et bien que cela soit anecdotique, Luis Enrique ne battra donc pas le record de Christophe Galtier. Après la rencontre, l'entraîneur du PSG était toutefois focalisé sur la prestation de ses joueurs. « Un sentiment étrange, parce qu'on n'a pas le rythme pour être compétitif. On essaie de jouer, on a marqué le premier but très vite et ça a mis une sorte de lenteur dans le jeu. Mais on ne peut pas jouer sur ce faux rythme, il faut jouer avec plus d'intensité. Mais je suis content. je suis très heureux de l'attitude des joueurs, de la performance. Mais il y a eu trop d'attentisme durant le match, trop de pertes de balle sur des ballons faciles et ça remet l'adversaire dans le match. Sur la dernière partie du match, on s'est créé beaucoup de situations qui nous ont permis de marquer deux buts supplémentaires », confiait le technicien espagnol au micro de DAZN.