Un mercato impossible à boucler ? Le terrible constat de l'OM

Le compteur est pour le moment monté à 9 recrues pour l'OM lors de ce mercato estival. Un total que le club phocéen veut encore faire monter d'ici le 30 août. En effet, à Marseille, on espérerait faire venir 3 nouveaux joueurs : un attaquant, un ailier gauche et un milieu de terrain. Le seul problème pour l'OM est que les finances pourraient ne pas suivre.

Acteur majeur du marché des transferts, l'OM n'en a pas fini avec son mercato estival. En effet, ça va encore bouger dans l'effectif de Roberto De Zerbi, notamment dans le sens des arrivées. Après avoir bouclé 9 renforts, le club phocéen veut d'autres recrues. Suite à la blessure de Faris Moumbagna, l'OM veut un numéro 9 ainsi qu'un ailier gauche, un milieu de terrain et possiblement un défenseur polyvalent.

« On n'a pas beaucoup voire plus du tout d'argent »

L'OM se veut encore gourmand, mais les finances ne suivent plus sur la Canebière. Alors que le club phocéen n'arrive pas à faire partir ses indésirables, l'argent ne rentre pas dans les caisses. « La réalité c'est qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup voire plus du tout d'argent. Il va falloir être malin, inventif et un petit peu chanceux », fait savoir un haut gradé à l'OM pour La Provence.

« On a plein d'idées, mais... »

Le mercato de l'OM est donc quelque peu bloqué actuellement faute d'argent. « On a plein d'idées, mais on ne sait pas comment faire avec nos finances actuelles », conclut un autre interlocuteur au sein du club phocéen.