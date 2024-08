L'OM est bloqué pour son mercato

Axel Cornic

Le mercato estival se termine dans seulement une dizaine de jours et l’Olympique de Marseille semble vouloir encore régler quelques problèmes. C’est le cas avec son attaque, où en plus d’un remplaçant à un Faris Moumbagna qui sera out pour plusieurs mois, c’est un ailier gauche qui est recherché par Pablo Longoria. Mais avant, il faudra dégraisser l’effectif...

C’est un mercato bouillant que nous a servi l’OM, avec neuf recrues qui sont arrivées depuis le début de l’été. Mais le plus dur arrive, puisque Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont devoir trouver une porte de sortie pour les indésirables... et le moins que l’on puisse dire c’est que la liste est longue !

L’OM doit vendre avant tout !

Et il va falloir faire très vite, puisque RMC Sport nous apprend que sans ventes, il y a très peu de chances de voir des nouvelles arrivées. Et l’OM en a besoin d’au moins deux, avec le recrutement d’un attaquant de pointe pour pallier la récente blessure de Faris Moumbagna, mais également l’arrivée d’un ailier gauche de métier. Pour le moment les choses ne semblent toutefois pas avancer sur ce front, notamment avec des joueurs comme Chancel Mbemba ou encore Jordan Veretout.

« Si les joueurs n'entrent pas dans les plans, ils ne seront pas sur le terrain »

Interrogé tout récemment en conférence de presse sur ce sujet épineux, Pablo Longoria s’est montré assez clair. « Quand un club fait des investissements sur les joueurs, résilier le contrat je ne pense pas à ce type de situation » a annoncé le président de l’OM. « Il y a évidemment une charte de travail et de joueurs, dans le respect des joueurs qui ont des contrats avec l'Olympique de Marseille tout le monde connait sa situation. Si les joueurs n'entrent pas dans les plans, ils ne seront pas sur le terrain ».