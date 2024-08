Le Real Madrid va finaliser le transfert d'un crack

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Apparu à huit reprises toutes compétitions confondues la saison dernière en équipe première, dont trois fois en Ligue des champions, Nico Paz devrait quitter le Real Madrid d’ici à la fermeture du marché des transferts. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour le milieu offensif argentin âgé de 19 ans.

Si Carlo Ancelotti a indiqué qu’il ne devrait pas y avoir de nouvelles arrivées au Real Madrid lors de cette période de mercato estival, il pourrait en revanche y en avoir dans le sens des départs. En ce sens, le jeune Nico Paz pourrait changer d’air d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Mbappé recadré par une autre star du Real Madrid ! https://t.co/23Zk54wJYl pic.twitter.com/HeWsEU8ts0 — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Paz vers un départ du Real Madrid

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le milieu offensif âgé de 19 ans devrait en effet quitter le Real Madrid dans les prochains jours. Dans cette optique, Côme fait pression afin de s’attacher les services de Nico Paz, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec la Casa Blanca.

Gérone et Alavés également intéressés

Autres portes de sortie possibles pour l’Argentin, Gérone et Alavés, qui sont également venus aux renseignements. Apparu à huit reprises la saison dernière en équipe première, quatre fois en Liga et une fois en Coupe du roi, Nico Paz a également disputé trois matchs de Ligue des champions avec le Real Madrid, pour un but face à Naples en phase de groupes.