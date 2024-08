Transferts à 100M€, l'OL donne sa réponse au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l'OL, Rayan Cherki pourrait migrer vers Paris pour signer au PSG. En effet, le club de la capitale serait toujours intéressé par l'attaquant de 21 ans, qui vient d'être mis à l'écart par sa direction. Toutefois, les Gones ne devraient en aucun cas brader Rayan Cherki, et ce, parce qu'ils doivent vendre pour 100M€ cet été.

En fin de contrat le 30 juin 2025, Rayan Cherki est poussé vers la sortie par l'OL. En effet, les Gones voudraient vendre leur numéro 18 lors de ce mercato estival, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an.

L'OL doit vendre pour 100M€ cet été

D'après les indiscrétions de L'Equipe, la direction de l'OL aurait pris une décision radicale ce lundi. En effet, les Gones auraient mis Rayan Cherki à l'écart du groupe de Pierre Sage. Alors qu'il s'entraine à part, le crack de 21 ans ne risque pas de se blesser avant d'être transféré.

Le PSG va devoir payer le prix fort pour Cherki

Alarmé par la situation de Rayan Cherki, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert avant le 1er septembre, comme révélé par Le Parisien. A cette date, le mercato sera fermé. Toutefois, les négociations entre le PSG et l'OL seraient très compliquées, et ce, parce que John Textor - le président lyonnais - a critiqué de façon véhémente la gestion des droits télé. Un message visant directement Nasser Al-Khelaïfi, son homologue du côté du PSG. Pour ne pas arranger les affaires parisiennes, l'OL ne compte pas faire le moindre cadeau pour le transfert de Rayan Cherki. Les Gones étant contraints de vendre pour 100M€ cet été. Mais heureusement pour le PSG, l'OL n'est pas du tout en position de force sur ce dossier. Pour rappel, Rayan Cherki quittera Lyon pour 0€ à la fin de son contrat le 30 juin 2025 s'il n'est pas vendu ou ne prolonge pas d'ici-là. A suivre...