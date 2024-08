Mercato - PSG : Riolo balance sur deux pistes en attaque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d'un nouveau renfort en attaque après la blessure de Gonçalo Ramos, le PSG est annoncé sur les traces des deux internationaux nigérians Victor Osimhen et Ademola Lookman. Mais Daniel Riolo a affirmé avec force dimanche soir sur RMC Sport qu'aucun de ces deux profils ne signerait au PSG d'ici la fin du mercato.

À quoi faut-il s'attendre pour la suite du mercato estival du PSG, qui a déjà officialisé les arrivées de Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué ? Le buteur portugais Gonçalo Ramos s'est sérieusement blessé vendredi soir au Havre (entorse de la cheville gauche), ce qui l'éloignera des terrains pour les trois prochains mois. Une situation qui incite donc la direction du PSG à envisager le recrutement d'un nouvel attaquant, avec deux noms qui continuent d'être évoqués avec insistance : Victor Osimhen (25 ans, Naples) et Ademola Lookman (26 ans, Atalanta).

Riolo dézingue la piste Lookman

Après avoir déjà révélé une première fois via son compte X que la piste Ademola Lookman n'était pas d'actualité pour le PSG, Daniel Riolo en a remis une couche en direct dans l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir : « Lookman, ça ne se fera pas. Maintenant, avec Paris, il faut toujours faire très attention parce qu’on se souvient que l’année dernière, en toute fin de mercato, ce n’est pas forcément le coach et le directeur sportif qui ont validé Kolo Muani. Il faut toujours être prudent », a indiqué Riolo.

« Luis Enrique ne veut pas d’Osimhen »

« Moi je dis que ce soir, a priori, personne ne vient (…) Luis Enrique et Campos sont plutôt satisfaits de l’effectif. Si quelqu'un vient renforcer l’effectif, ça veut dire que Luis Enrique n’est pas l’entraîneur qu’il dit être à savoir le tout puissant qui décide de l’effectif. Luis Enrique ne veut pas d’Osimhen, il ne veut pas de renfort particulier », poursuit Riolo, qui explique donc avec certitude que Luis Enrique n'a pas validé la piste Osimhen en interne au PSG, un dossier qui serait plutôt à l'initiative de Luis Campos. Voilà qui est clair...