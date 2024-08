Le PSG s'est fait recaler pour ce transfert surprise

Axel Cornic

Une nouvelle piste a fait surface en cette fin de mercato, puisque le Paris Saint-Germain souhaiterait s’attacher les services d’Ademola Lookman, attaquant très polyvalent de l’Atalanta. Séduit par les approches parisiennes, le joueur de 26 souhaiterait forcer la main à son club et il aurait notamment demandé à ne pas être convoqué ce lundi, pour le premier match de la saison en Serie A.

On pensait que le PSG allait se tourner vers un attaquant de pointe pour pallier l’absence de Gonçalo Ramos, mais c’est une toute autre piste qui fait parler en ce moment. Elle mène à Ademola Lookman, l’un des grands acteurs de la victoire de l’Atalanta en Ligue Europa la saison dernière.

Mercato : Le boss du PSG a choisi sa prochaine star ! https://t.co/SQXQ7098aZ pic.twitter.com/t7vBJJLl5d — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Lookman, la dernière idée du PSG

La Gazzetta dello Sport a annoncé qu’un contact aurait eu lieu entre l’entourage de Lookman et le PSG, juste avant la Supercoupe d’Europe entre l’Atalanta et le Real Madrid. Une preuve claire que ce dossier n’est aucunement lié à la récente blessure de Ramos et qu’il remonte donc déjà à plusieurs jours, avec les Parisiens qui voudraient donc renforcer tous les postes offensif grâce à un véritable couteau suisse.

L’Atalanta ne tremble pas

D’après les informations du quotidien, les agents d’Ademola Lookman auraient discuté avec les dirigeants de l’Atalanta de ce possible transfert au PSG, mais la réponse aurait été surprenante. Loin d’ouvrir la porte à un départ, les Bergamasques auraient plutôt souligné l’importance du joueur dans leur projet !