Mercato - PSG : Mbappé s’en va, Luis Enrique a trouvé la solution parfaite

Arnaud De Kanel

Depuis le début de la saison, Luis Enrique est obligé de composer sans Kylian Mbappé. Le technicien espagnol avait commencé à prendre l'habitude la saison passée en plaçant l'attaquant français sur le banc et les premiers résultats sont visibles. En décidant de miser avant tout sur le collectif plutôt que sur les individualités, le coach du PSG a conquis Éric Rabesandratana et Bixente Lizarazu.

Une nouvelle ère a débuté au PSG. Le club de la capitale, habitué aux stars offensives depuis l'arrivée du Qatar, est désormais beaucoup moins bling-bling depuis le départ de Kylian Mbappé. Une satisfaction pour Luis Enrique qui peut appliquer son plan de jeu à la lettre.

«On n’a pas vu une star mais 16 stars qui défendent et qui attaquent»

« J’essaie de transmettre à tout le monde ce que je ressens en tant qu’entraîneur, ce que je peux tirer d’un effectif de très haut niveau. Je profite de tous les entraînements avec l’envie de marquer l’histoire. C’est pour cela que nous sommes ici. L’objectif est de continuer sur notre lancée. J’ai ressenti le niveau d’intensité et de pressing à l’entraînement toute la semaine et ce soir c’était quasiment parfait. On n’a pas vu une star mais 16 stars qui défendent et qui attaquent. C’est la perfection et c’est ce que l’on cherche. C’est sans doute la seule équipe avec laquelle je peux jouer avec 7 joueurs qui savent attaquer, mais qui peuvent aussi faire les efforts défensifs », confiait le coach du PSG en conférence de presse après la rencontre face à Montpellier. Cette approche, permise par le départ de Kylian Mbappé, dernière superstar de l'effectif, plait énormément.

«Tu retrouves une identité de jeu et un projet de jeu»

« Donner le ballon à Messi, Neymar ou Mbappé, c’était toujours ça le PSG. Aujourd’hui, tu retrouves une identité de jeu et un projet de jeu », souligne Éric Rabesandratana pour Téléfoot. « Sans Mbappé, les joueurs du PSG vont prendre plus de responsabilités devant le but. C’est surtout là dessus, après chacun jouera dans son style », ajoute Bixente Lizarazu.