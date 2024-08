Mercato : Le PSG tient enfin le successeur de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a vu partir Kylian Mbappé qui s’est engagé avec le Real Madrid, et personne n’est arrivé pour le remplacer durant le mercato. Par conséquent, c’est en interne que les Parisiens devront trouver la solution. Et elle pourrait bien venir de Bradley Barcola comme le souligne Lionel Charbonnier.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG doit repenser son animation offensive. Et ce sera sans nouveau joueur. Et pour cause, la tendance n'est pas à un recrutement dans le secteur offensif d'ici la fin du mercato. Par conséquent, Bradley Barcola prend de l'ampleur comme en témoigne sa prestation XXL contre Montpellier vendredi soir (6-0). Et pour Lionel Charbonnier, l'ancien joueur de l'OL va continuer à prendre de l'ampleur sans Kylian Mbappé.

Barcola, le nouvel homme fort de l'attaque du PSG ?

« Barcola est choquant, oui et non. On est en train de voir son émergence sans Mbappé. Souvent, quand on a un joueur qui part, un collectif naît. Mais là, il y a aussi un mec qui travaille pour le collectif. En plus, il va très vite. Le fait de revenir défendre comme ça assez bas, lui permet d’avoir des espaces dans le dos. Il est capable d’utiliser les espaces, il est capable de jouer très court dans les seize mètres. Il est capable de finir aussi. Il me plaît beaucoup », lâche le champion du monde 1998 au micro de l’After Foot sur RMC.

«On est en train de voir son émergence sans Mbappé»

De son côté, Daniel Riolo encense également Bradley Barcola, sans toutefois s’enflammer : « Barcola a incontestablement progressé sur ce début de saison. Et son premier but, je le trouve assez intelligent sur le geste qu’il choisit de faire. Je trouve que c’est un signe de progression de faire ce geste là. C’est-à-dire de ne pas s’embarrasser avec quelque chose de plus propre. Une volonté d’enrouler, de mettre un plat du pied ou d’en faire un petit trop. Je trouve le geste efficace. Patrick Vieira a dit : “laissez-le grandir, il doit encore confirmer beaucoup de choses”. Je n’ai jamais rien dit d’autre. Laissez-le grandir ».