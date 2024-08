Mercato : L’ASSE se prend un coup de pression de son entraîneur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa défaite à Monaco le week-end dernier, l’ASSE s’est de nouveau incliné lors de la réception du Havre samedi soir (0-2), pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. S’il a tenté de rester positif, Olivier Dall’Oglio a tout de même fait passer un message à ses dirigeants à quelques jours de la fermeture du marché des transferts.

La Ligue 1 faisait son grand retour au Stade Geoffroy-Guichard samedi soir. Battue sur la pelouse de l’AS Monaco le week-end dernier (1-0), l’ASSE recevait Le Havre, pour le compte de la deuxième journée de championnat. Une rencontre qui s’est soldée par une deuxième défaite consécutive pour les Verts (0-2). « On n’a pas fait le match qu’on souhaitait faire. Ce premier but, ça nous a fait perdre confiance. On a eu des occasions mais on a manqué de force pour terminer, on n’a pas fait le match qu’on voulait faire », a confié Olivier Dall’Oglio après la rencontre.

« Quand on est coach, on espère toujours étoffer l’effectif au maximum »

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’entraîneur de l’ASSE a fait passer un message à ses dirigeants. « Il faut positiver, on sait qu’on a du travail, que ce sera dur, le mercato n’est pas terminé mais ce groupe-là doit avancer et progresser, il voulait être en L1, c’est le cas et maintenant, il faut se battre. Oui, on sait que le mercato se terminera dans les dernières heures, on espère un ou deux joueurs de plus. Quand on est coach, on espère toujours étoffer l’effectif au maximum », a ajouté Olivier Dall’Oglio.

Dall’Oglio attend « une ou deux arrivées »

En conférence de presse avant la rencontre, l’entraîneur de l’ASSE avait déjà indiqué qu’il risque « d’y avoir une ou deux arrivées » avant la fermeture du mercato, tandis que des départs devraient également intervenir : « On a besoin d'avoir un groupe entre vingt et vingt-quatre joueurs de champ, plus les gardiens. Il peut donc aussi y avoir des départs d'ici à la fin de ce mercato d'été. »