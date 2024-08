Mercato : L’OM signe un champion du monde, c’est totalement validé

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Pau Lopez à Gérone, l'OM a recruté Geronimo Rulli. Le portier argentin, champion du monde avec l'Albiceleste en 2022, a fait forte impression pour ses débuts la semaine dernière en arrêtant notamment un pénalty. Ceux qui l'ont croisé au MHSC n'en disent que du bien.

Alors que Pau Lopez a quitté le navire et que Ruben Blanco s'est blessé, l'OM a recruté deux nouveaux gardiens avec Jeffrey De Lange et Geronimo Rulli. Bien que Roberto De Zerbi n'ait pas encore établi de hiérarchie entre les deux, c'est bien l'Argentin qui a débuté contre Brest la semaine dernière. Le champion du monde a réalisé un très gros match et il sera à coup sûr une belle pioche pour l'OM selon les Montpelliérains.

«Un top gardien»

« L’OM récupère un top gardien, avec un mental en acier trempé pour affronter la pression du Vélodrome. Il nous a laissé que de bons souvenirs. On venait de perdre Benjamin Lecomte, qui était un taulier. Rulli est arrivé et a mis tout le monde d’accord en quelques jours. Sur le terrain, mais aussi dans l’intimité. C’est un être humain extraordinaire, d’une gentillesse folle », a déclaré l'ancien défenseur montpelliérain pour La Provence. Michel Der Zakarian n'en pense pas moins.

«C’est un gros bosseur»

« Chez nous, il a été irréprochable. Je me rappelle son calme et sa lucidité, ses réflexes, sa lecture du jeu et son très bon pied. C’est un gros bosseur, mais toujours avec la banane. Ce qu’il aime, c’est jouer au foot. Plus qu’un gardien, c’est avant tout un joueur », a confié le coach du MHSC au sujet de Rulli.