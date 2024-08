Transferts : L’ASSE annonce encore du mouvement sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être incliné sur la pelouse de l’AS Monaco le week-end dernier (0-1), l’ASSE reçoit Le Havre samedi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Présent en conférence de ce vendredi, Olivier Dall’Oglio a fait le point sur le mercato estival des Verts et a annoncé du mouvement à venir, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.

Jeudi, l’ASSE a officialisé l’arrivée de sa septième recrue estivale en la personne de Pierre Cornud. Le latéral gauche âgé de 27 ans a débarqué en provenance du Maccabi Haïfa et s’est engagé pour deux ans, jusqu’en juin 2026, avec une année supplémentaire en option.

« Il risque d’y avoir une ou deux arrivées »

Pierre Cornud ne devrait en revanche pas être la dernière recrue de l’ASSE lors de ce mercato estival. « Il risque d’y avoir une ou deux arrivées », a indiqué Olivier Dall’Oglio ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la réception du Havre, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.

« Il peut donc aussi y avoir des départs »

Si d’autres arrivées sont espérées à l’ASSE, il devrait également y avoir du mouvement dans le sens des départs. « On a besoin d'avoir un groupe entre vingt et vingt-quatre joueurs de champ, plus les gardiens. Il peut donc aussi y avoir des départs d'ici à la fin de ce mercato d'été », a ajouté Olivier Dall’Oglio, dans des propos relayés par L’Équipe.