Mercato - OM : «On arrête tout», la révélation sur ce transfert à 30M€

Un an seulement après son arrivée, Elye Wahi a quitté le RC Lens pour prendre la direction de l’OM lors de cette période de mercato, dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€ bonus compris. L’attaquant de 21 ans avait plusieurs opportunités pour se relancer après une première saison compliquée chez les Sang et Or, mais a tout fait pour rejoindre Marseille.

Ce sera donc finalement Elye Wahi. Après avoir fait d’Eddie Nketiah (25 ans, Arsenal) sa priorité, l’OM a fini par recruter l’attaquant âgé de 21 ans, successeur de Pierre-Emerick Aubameyang. Un an après son transfert estimé à 30M€ au RC Lens, c’est contre une somme similaire qu’il s’est engagé avec le club marseillais, jusqu’en juin 2029.

Wahi avait d’autres options que l’OM

Si l’OM avait d’autres options au poste d’attaquant, c’était également le cas d’Elye Wahi. À la recherche d’un nouveau point de chute après une première saison mitigée au RC Lens, qui se devait en plus de vendre certains éléments, l’international espoirs français (2 sélections) était dans le viseur de nombreux clubs européens, mais c’est sur que l’OM que son choix s’est porté.

« L’OM ça ne se refuse pas »

« Quand il a appris que l’OM était intéressé, sa première phrase a été : On arrête tout, l’OM ça ne se refuse pas. Il ne voulait aller que là-bas et suivait les discussions pour savoir si ça allait se faire. Aujourd’hui, il est vraiment très heureux », a confié un intime d’Elye Wahi au journal Le Parisien.