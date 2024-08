OM : Elye Wahi lâche ses vérités après son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite, l'OM avait pour priorité de recruter un nouveau buteur. L'heureux élu a été trouvé du côté du RC Lens en la personne d'Elye Wahi. Après un an chez les Sang et Or, le Français a été recruté pour 25M€ + 5M€ de bonus pour l'OM. Un transfert qui rend plus fier que jamais Wahi.

Grand animateur du marché des transferts, l'OM empile les recrues, n'hésitant pas à sortir le chéquier pour répondre à ses besoins. Le club phocéen a notamment fait affaire avec le RC Lens cet été dans le cadre du transfert d'Elye Wahi. Pas forcément retenu par les Sang et Or, l'attaquant de 21 ans a été vendu pour 25M€ + 5M€ de bonus.

Mercato : L’OM lance un avertissement à ses lofteurs https://t.co/2VE9Nl5Arq pic.twitter.com/zako1nUVfD — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

« Une énorme fierté »

Interrogé par les médias de l'OM après sa signature au sein du club phocéen, Elye Wahi s'est lâché. Le nouveau protégé de Roberto De Zerbi a notamment fait savoir : « C'est une énorme fierté. Je pense que c'est le plus grand club français. Je suis très content d'être un joueur de l'Olympique de Marseille ».

« Je suis content de faire partie de cette grande famille marseillaise »

« Plein de légendes sont passées par ici, notamment celle que j'apprécie plus particulièrement Didier Drogba. C'est un bonheur et une fierté de marcher sur ses pas. (...) Je suis content de faire partie de cette grande famille marseillaise », a ajouté Elye Wahi.