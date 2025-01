«Déçu et dégoûté», ce transfert à l’OM le révolte !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à la blessure de Faris Moumbagna, l’OM avait dû l’été dernier se remettre en quête d’un attaquant après avoir pourtant recruté Elye Wahi. Le club phocéen a alors fini par trouver son bonheur du côté d’Everton avec Neal Maupay. Ce dernier a été prêté avec obligation d’achat, mais cette signature n’a pas fait que des heureux. C’est notamment le cas d’Alexy Bosetti, proche de Maupay.

Après 8 saisons en Angleterre, Neal Maupay retrouve le championnat de France. Le voilà aujourd’hui à l’OM, où il a été prêté avec obligation d’achat l’été dernier en provenance d’Everton. Arrivé en tant que doublure d’Elye Wahi, le Français a su profiter des galères de son coéquipier pour récupérer le poste de numéro 1 à la pointe de l’attaque de Roberto De Zerbi. Aujourd’hui, Maupay fait donc le bonheur de l’OM, au grand dam de son ami, Alexy Bosetti.

« Je suis déçu parce que j’aurais aimé qu’il vienne à Nice »

Ayant côtoyé Neal Maupay à l’OGC Nice, Alexy Bosetti n’a pas forcément apprécié voir son ami signer à l’OM lors du précédent mercato estival. Un mécontentement exprimé au micro de RMC, faisant ainsi savoir : « Je l’adore. Je suis déçu parce que j’aurais aimé qu’il vienne à Nice. Je sais qu’il était prêt à faire des efforts, notamment sur le salaire, sur beaucoup de choses pour venir à Nice. C’est plutôt sur ça que je suis déçu. Pas vis-à-vis de lui, mais aussi un peu par rapport au club. J’aurais aimé qu’on prenne Neal plutôt que d’autres joueurs en prêt ».

« Je suis dégoûté qu'il ait signé là-bas »

Alexy Bosetti a également ajouté à propos de Neal Maupay et son choix de rejoindre l’OM : « Je suis content pour lui ? Je suis dégoûté qu'il ait signé là-bas. Moi, je suis quelqu’un d’à part dans le football, mais je peux comprendre que lui ait eu l’opportunité de signer à Marseille et d’y aller. Il habite pas loin de Marseille, sa famille est pas loin de Marseille… Je suis plus dégoûté qu’il n’ait pas signé à Nice et qu’il soit allé là-bas, c'est ça qui me fait le plus chier ».