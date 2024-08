Mercato - OM : Une recrue se lâche sur De Zerbi

Arnaud De Kanel

Arrivé cet été en provenance du Stade Brestois, Lilian Brassier, suspendu lors de la première journée, a disputé son premier match en Ligue 1 sous le maillot de l'OM. En zone mixte, il a livré ses premières impressions sur la méthode Roberto De Zerbi.

Lilian Brassier fait partie de la longue liste des recrues estivales de l'OM. Le défenseur central de 24 ans découvrait le Vélodrome pour la première fois depuis sa signature. Il a également disputé son premier match officiel sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'occasion d'en dire plus sur l'approche de l'entraineur italien.

OM : Le vestiaire vole au secours de Wahi ! https://t.co/wY1FAsUkhO pic.twitter.com/DKWeOxxnS8 — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

«On découvre, c'est nouveau»

« Je suis content d'être du bon côté et de voir que le public nous pousse. On sent leur présence sur le terrain, et ça fait plaisir. Tu sens qu'ils sont derrière nous, et ça donne envie de tout faire sur le terrain pour leur faire plaisir », a savouré Lilian Brassier en zone mixte dans un premier temps.

«Beaucoup d'intelligence, réfléchir»

« On aime bien ressortir proprement, on va dire, et repartir de derrière. Après, en aucun cas, ce n'est une consigne de ne pas relancer à distance. Bien sûr qu'ils nous poussent à le faire quand il y a l'espace. Après, c'est à nous de juger et de faire le bon choix. Ce que le coach nous apporte ? C'est surtout tactiquement. On découvre, c'est nouveau. On essaie d'être au point le plus rapidement possible. Mais c'est surtout l'intelligence de jeu. Beaucoup d'intelligence, réfléchir. Mais il faut que ça devienne naturel. Comme tout coach, il nous demande d'être encore plus efficaces devant les cages et de concrétiser nos actions. Mais après, on était sereins. C'est juste qu'on a été surpris par l'entame de Reims. Comme je l'ai dit, c'est à nous de se poser les bonnes questions pour ne plus faire ce genre d'entame en deuxième mi-temps », a ajouté le nouveau défenseur de l'OM.