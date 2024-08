Mercato : Neymar tente un retour surréaliste !

Alexis Brunet

Depuis l’été dernier, Neymar est exilé du côté d’Al-Hilal, après avoir quitté le PSG. Le Brésilien n’a pas joué beaucoup depuis son arrivée en Arabie saoudite, car il s’est directement blessé pour de longs mois. Cela ne l’a pas empêché de proposer encore une fois ses services au FC Barcelone cet été, mais il s’est fait recaler par Hansi Flick.

Il y a quelques saisons, le PSG pouvait se vanter d’aligner une attaque composée de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais au fur et à mesure des mercatos, ce trio est parti en fumée. Les deux Sud-Américains ont quitté Paris l’année dernière et le Français les a imités cet été.

Neymar s’est proposé au FC Barcelone

Si Kylian Mbappé a choisi de rejoindre l’un des meilleurs clubs d’Europe, le Real Madrid, Neymar et Lionel Messi se sont tournés vers des destinations plus exotiques. L’Argentin a débarqué à l’Inter Miami et le Brésilien s’est engagé avec Al-Hilal. Mais d’après les informations du journaliste de Jijantes, Gerard Romero, l’ancien numéro 10 du PSG aurait déjà fait le tour en Arabie saoudite. Il aurait d’ailleurs proposé ses services au FC Barcelone cet été, pour un improbable retour.

Flick a dit non à Neymar

De très nombreuses fois, Neymar a souhaité revenir au FC Barcelone, pendant son aventure au PSG. Malheureusement pour lui, cela ne s’est jamais fait et cela ne se fera pas encore cet été. En effet, Hansi Flick aurait dit non au Brésilien, ne souhaitant pas le faire revenir en Catalogne, malgré le fait qu’un ailier est recherché par l’entraîneur allemand.