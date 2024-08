Mercato - OM : C’est terminé pour ce transfert surprise

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En cette fin de mercato estival, l’OM pourrait s’attacher les services d’un nouveau milieu de terrain. Dans cette optique, Marseille était cité parmi les clubs intéressés par Arthur Vermeeren. Mais le joueur de l’Atlético de Madrid a finalement décidé de rejoindre le RB Leipzig, où il va être prêté jusqu’à la fin de la saison.

Alors que l’Atlético de Madrid recevait Gérone dimanche soir (3-0), pour le compte de la deuxième journée de Liga, Diego Simeone n’a pas convoqué le jeune Arthur Vermeeren, arrivé il y a six mois en provenance de Royal Antwerp. Le milieu de terrain de 19 ans est sur le départ et l’OM fait partie des clubs intéressés.

L’OM sur la piste de Vermeeren

En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Marseille était dans la course afin d’obtenir le prêt d’Arthur Veermeren. Un dossier dans lequel l’OM devait composer avec la concurrence du Bayer Leverkusen et du RB Leipzig. Et c’est finalement ce dernier qui va attirer l’international belge (4 sélections).

Vermeeren a choisi Leipzig

Fabrizio Romano indique qu’Arthur Vermeeren a porté son choix sur le RB Leipzig, qui règle les derniers détails de son prêt avec l’Atlético de Madrid. Un accord est sur le point d’être trouvé entre les deux clubs et le joueur est prêt à se rendre en Allemagne afin de passer sa visite médicale dès que ce sera le cas.