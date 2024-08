Mercato - PSG : Un transfert inespéré se confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar est clairement poussé au départ. Cependant, il reste peu de temps au PSG pour trouver une porte de sortie à l'international slovaque puisque le mercato fermera ses portes vendredi soir. Et pourtant, Fabrizio Romano assure que c'est un dossier qu'il faut suivre de près et qu'un retour en Serie A n'est absolument pas à exclure.

Recruté libre il y a un an avant l'arrivée de Luis Enrique, Milan Skriniar n'aurait probablement pas signé au PSG si le technicien espagnol avait eu son mot à dire dans ce dossier. Et pour cause, le Slovaque n'entre clairement plus dans les plans de l'ancien entraîneur du FC Barcelone puisqu'il n'était même pas convoqué vendredi soir pour affronter Montpellier.

Mercato : Le PSG a un problème à 12M€ pour son prochain transfert https://t.co/MbqkL6QUdK pic.twitter.com/eAGGfGX5MV — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

«Attention au retour de Skriniar en Serie A»

Par conséquent, le départ de Milan Skriniar est clairement attendu au PSG, mais son salaire pose problème et rend quasiment impossible toute transaction. Et pourtant, Fabrizio Romano met le feu dans ce dossier. « Attention au retour de Skriniar en Serie A d’ici la fin du mercato. […] Je ne sais pas pour un intérêt de la Juve, mais attention aux autres clubs italiens, il peut y avoir du mouvement », assure le journaliste italien lors d'un live sur ses réseaux sociaux.

Skriniar a appelé Conte ?

Une information qui fait suite à celle de Tancredi Palmeri qui a révélé que Milan Skriniar avait appelé l'entraîneur de Naples, Antonio Conte. Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien puisque le Slovaque était le patron de la défense de l'Inter Milan sous les ordres du technicien italien entre 2019 et 2021. Reste désormais à savoir s'il va le redevenir à Naples.