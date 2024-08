PSG : Une belle surprise à la rentrée grâce à Mbappé ?

Thomas Bourseau

Après avoir effectué ses débuts en équipe de France A dans le cadre de l’Euro cet été, Bradley Barcola devrait poursuivre son aventure chez les Bleus dès la trêve internationale de septembre. Et au vu de la réflexion menée par Didier Deschamps au sujet de Kylian Mbappé selon RMC Sport, Barcola pourrait même avoir le loisir de mettre le feu au couloir gauche.

Kylian Mbappé a plié bagage après avoir effectué un septennat au PSG. Comme il l’annonçait lui-même par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le 10 mai dernier, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avait décidé de ne pas prolonger. De quoi laisser ainsi la place notamment à Bradley Barcola de plus s’affirmer au sein de l’attaque de Luis Enrique. Et en l’espace de deux rencontres de Ligue 1, la recrue estivale de 2023 répond présent avec trois réalisations.

Deschamps note l’incessante progression de Barcola

Des performances qui semblent-ils n’ont pas échappé à Didier Deschamps ne cesserait de compter les points que prend Bradley Barcola depuis l’Euro et sa fin de saison dernière au PSG selon RMC Sport. Sans surprise, le sélectionneur de l’équipe de France devrait le convoquer pour les deux rencontres de Ligue des nations face à l’Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre prochain.

Barcola à gauche en septembre en équipe de France grâce à Mbappé ?

Et d’ailleurs, en raison de la question qui taraude Didier Deschamps ces derniers temps, Bradley Barcola pourrait même bénéficier d’un temps de jeu conséquent en équipe de France dans le couloir. Le patron des Bleus s’interrogerait en effet sur le repositionnement de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque de l’équipe de France, laissant le champ libre à l’attaquant du PSG sur le couloir gauche. Le ton est donné et Deschamps communiquera sa liste ce jeudi.