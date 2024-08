Équipe de France : Deschamps ne veut pas de Zidane ? La folle accusation !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps perd de plus en plus de crédit auprès de l’opinion publique. Et cet Euro 2024 en est l’exemple type. Le sélectionneur de l’équipe de France s’accroche à son poste selon Jérôme Rothen, qu’il occupe depuis douze ans désormais. Au point où il n’accepterait pas de passer le flambeau à Zinedine Zidane ?

La méthode Didier Deschamps, à savoir le pragmatisme régit par la victoire plutôt que la manière, n’a pas porté ses fruits pendant l’Euro 2024. L’équipe de France finaliste de la dernière Coupe du monde est sortie au stade de la demi-finale pendant le championnat d’Europe, mais beaucoup de voix se sont élevées en raison de la manière et de la pauvreté du style de jeu prôné par le sélectionneur.

Équipe de France : Deschamps va imiter Thierry Henry https://t.co/MNQBTh3pXe pic.twitter.com/UFwctTHzxh — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

«Le constat sur les derniers mois et dernières années, il est terrible»

Et pour Jérôme Rothen, c’en est désormais trop. « Le constat sur les derniers mois et dernières années, il est terrible. Et quand tu ne gagnes pas, tu ne peux pas mettre en avant les résultats. A l’Euro, ce ne sont pas des bonnes performances. Quand tu es le président de la FFF, tu as l’obligation de sonner l’opinion publique car la sélection appartient à tous les Français ».

«Certains ont des dents longues et une notoriété supérieure à Didier, comme Zinedine Zidane»

L’ex-international français reconverti consultant n’a pas manqué de réclamer le départ de Didier Deschamps, nommé sélectionneur à l’été 2012, sur les ondes de RMC mardi soir. « J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait. Pour lui, la mission sportive est remplie sur ces douze ans et il vise peut-être le record de longévité. Sauf que c’est l’équipe de France. Et les Bleus, avec le vivier qu’on a et les gens qui peuvent entrainer cette sélection. Ce n’est pas comme si on n’avait personne derrière. Certains ont des dents longues et une notoriété supérieure à Didier, comme Zinedine Zidane ».

«J’ai la sensation qu’il ne veut pas laisser sa place à Zidane»

Aux yeux de Jérôme Rothen, Didier Deschamps pourrait même rester en poste et tenir le plus longtemps possible afin limite de ne pas céder sa place à Zinedine Zidane, chouchou des Français. « Quand toutes les cases ne sont pas cochées, il faut changer. Là, Deschamps s’accroche à une petite branche et elle commence à se casser. C’est le moment pour lui de dire stop. L’image exceptionnelle qu’il avait, elle est en train de dégringoler. Et j’ai la sensation qu’il ne veut pas laisser sa place à Zidane ». Des allégations similaires à celles effectuées par le passé par l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo…