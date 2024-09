Double coup dur au PSG, Luis Enrique a fait son choix

Amadou Diawara

Vitinha et Warren Zaïre-Emery se sont tous les deux blessés lors de la dernière trêve internationale. Contraint de faire confiance à d'autres joueurs pour composer son milieu de terrain, Luis Enrique devrait miser sur Désiré Doué et Fabian Ruiz. Ces deux joueurs devraient donc accompagner Joao Neves contre Brest ce samedi soir.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique a une confiance aveugle envers Vitinha et Warren Zaïre-Emery. En effet, les deux milieux de terrain ont débuté tous les matchs officiels du PSG en 2024-2025. Toutefois, Luis Enrique va devoir faire sans ses deux hommes forts contre Brest ce samedi soir.

Doué et Ruiz alignés d'entrée contre Brest ?

Vitinha et Warren Zaïre-Emery se sont blessés avec leur sélection respective - à savoir le Portugal et la France - lors de la dernière trêve internationale. Pour pallier l'absence de ses deux milieux, Luis Enrique aurait déjà fait son choix.

Joao Neves conserve sa place au milieu

Selon les informations du Parisien, Désiré Doué et Fabian Ruiz devraient prendre les places de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery contre Brest. Ces deux joueurs devraient donc être titularisés pour la première fois cette saison, et composer le milieu de terrain du PSG ce samedi soir au Parc des Princes, et ce, avec Joao Neves.