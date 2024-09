70M€ : Le boss du PSG évoque sa dernière folie

Alexis Brunet

Cet été, le PSG n’a pas fait des folies pour recruter un remplaçant à Kylian Mbappé. Le club de la capitale a préféré mettre une grosse somme sur un milieu de terrain. Luis Campos a ainsi fait jouer ses réseaux au Portugal et il a réussi à mettre la main sur Joao Neves, l’un des meilleurs jeunes talents du monde. Le conseiller football parisien a d’ailleurs évoqué ce qu’avait apporté le joueur de 19 ans à l’effectif de Luis Enrique.

Depuis le début de la saison, le PSG peut s’appuyer sur un très grand Bradley Barcola. L’ancien Lyonnais est en feu, car il a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises en seulement trois rencontres. Au niveau des passes décisives, le leader parisien dans ce domaine n’est autre que Joao Neves, fraîchement arrivé du Benfica Lisbonne cet été.

Joao Neves a coûté 70M€ au PSG

Si Joao Neves flambe déjà au PSG, ce n’est pas anodin. Le Portugais est considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents du monde et il était déjà titulaire au Benfica Lisbonne l’année dernière. Le milieu de terrain était une priorité pour Luis Enrique, et Luis Campos a donc fait jouer ses réseaux au Portugal pour réussir à l’attirer. Alors que les Lisboètes souhaitaient initialement obtenir 120M€ pour la vente de leur joyau, le conseiller parisien a réussi à faire baisser la note à 70M€ bonus compris.

Luis Campos s’exprime sur Joao Neves

Le PSG est donc très heureux de pouvoir compter sur Joao Neves à commencer par Luis Campos. Le conseiller football parisien a d’ailleurs dressé les louanges de sa recrue dernièrement, tout en affirmant que l’âge n’avait aucune importance dans ses critères de recrutement. Ses propos sont rapportés par O Jogo. « Compter sur João Neves, c'est compter sur une autre solution, non seulement technique mais aussi avec de l'agilité et de la dynamique qui permettent à notre entraîneur de maintenir plus longtemps un haut niveau de jeu. Je ne recrute pas un joueur dont l'entraîneur ne veut pas, à cause de son âge. Si vous avez 16 ans et êtes compétent, vous serez embauché, 35 ans pareil. Moi non plus, je n'embauche pas en fonction de la nationalité. »