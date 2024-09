Le PSG métamorphosé par un seul homme ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a mené de grands changements dans sa manière de recruter. Le club de la capitale ne voulait plus empiler les stars et souhaitait plutôt miser sur de jeunes éléments. Les dirigeants parisiens sont alors allés chercher des joueurs comme João Neves ou encore Désiré Doué. Un seul homme serait d’ailleurs à l’origine de cette métamorphose.

Comme l’été dernier, le PSG a poursuivi son travail en misant sur de jeunes éléments. Le club de la capitale ne souhaite plus empiler les stars et est donc allé chercher des joueurs comme João Neves, Désiré Doué ou encore Willian Pacho lors de ce mercato estival. Cette grande métamorphose serait d’ailleurs l’oeuvre d’un certain Luis Enrique.

Luis Campos adore Luis Enrique

Comme le rapporte SPORT, le technicien espagnol ferait l’unanimité au PSG. Luis Campos serait particulièrement heureux de travailler avec quelqu’un comme Luis Enrique. Les deux hommes partageraient sensiblement la même vision des choses au niveau du recrutement. L’entraîneur parisien semble avoir métamorphosé le club en profondeur.

Les recrues du PSG se font leur trou

Reste maintenant à voir si les recrues de l’été sauront convaincre au PSG. João Neves semble déjà s’être fait une place aux côtés de Vitinha au milieu de terrain. Willian Pacho, lui, a disputé l’entièreté des matchs depuis le début de saison. En revanche, la situation a l’air plus compliquée pour Désiré Doué, qui ne s’est contenté que de deux entrées en jeu pour le moment. À suivre...