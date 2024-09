Mercato : Le PSG s’offre un duo légendaire pour 100M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que peu actif sur le mercato, le PSG a tout de même déboursé 60M€ hors bonus simplement pour le transfert de de Joao Neves qui a débarqué en provenance de Benfica et retrouver son compatriote Vitinha avec lequel il forme un duo qui pourrait faire sensation.

Cet été, le PSG a très rapidement fait de Joao Neves l'une de ses grandes priorités sur le mercato. Et alors que le milieu de terrain portugais disposait d'une clause libératoire fixée à 120M€, le club de la capitale a parfaitement négocié pour faire baisser le montant du transfert puisque le joueur de Benfica s'est engagé pour 60M€ auxquels pourraient s'ajouter 10M€ de bonus.

Succession de Mbappé : La promesse qui a ruiné les plans du PSG https://t.co/c985J7GjfL pic.twitter.com/5lbBQX8qrX — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Le duo Vitinha-Neves fait déjà l'unanimité

Et au PSG, Joao Neves a rejoint plusieurs compatriotes à l'image de Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et surtout Vitinha sont compère au milieu de terrain. L'ancien joueur de Porto, recruté pour 40M€ en 2022, semble être le complément parfait à Joao Neves comme en témoignent les premiers matches du PSG cette saison. D'ailleurs, Didier Domi est déjà sous le charme de ce duo à 100M€.

«Ils me rappellent Thiago Motta - Marco Verratti ou Luka Modric et Toni Kroos si on pousse un peu»

« Vitinha et Neves ont la force et la capacité de jouer aux trois postes du milieu, souffle Didier Domi. Zaïre-Emery et Ruiz sont davantage des relayeurs. Les deux Portugais sont plus complets, même s’il leur manque de la puissance, celle qu’a Warren. Une équipe est toujours plus forte avec deux joueurs au milieu qui possèdent une maîtrise du ballon au-dessus de la moyenne. Ils me rappellent Thiago Motta - Marco Verratti ou Luka Modric et Toni Kroos si on pousse un peu. Mais c’est l’idée : ils puent le football, ces deux-là », assurait ainsi l'ancien latéral gauche du PSG dans les colonnes du Parisien. Le club de la capitale tient donc peut-être un duo de choc pour le futur.