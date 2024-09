Mercato - PSG : Il s’annonce à «100%» à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a lancé son mercato par un transfert surprise, à savoir celui de Matvey Safonov, recruté pour 20M€ en provenance de Krasnodar. Trois mois après sa signature, l’international russe s’est d’ailleurs prononcé sur son intégration à Paris.

Safonov juge son intégration au PSG

« Le centre d'entraînement du PSG est un peu plus petit que celui de Krasnodar. Mais il me semble qu'au niveau de tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu plus organisé. Dans le sens où tout est à proximité. Si nous parlons de la différence entre le centre d'entraînement de Krasnodar et celui de Paris, à Krasnodar, il fallait bouger entre différents bâtiments pour arriver quelque part, et c'était très difficile de rencontrer des gens en général dans un grand centre, c'est si grand. À Paris, ce problème n'existe pas », confie-t-il dans des propos rapportés pas le média russe Championat, avant d’en rajouter une couche.

«Elle sera terminée à 100% lorsque je commencerai à parler français»

« Eh bien, je pense que je me suis déjà bien adapté, en termes de confort. Je sais beaucoup de choses, je sais tout ce dont j'ai besoin, par exemple, si quelque chose arrive, je sais ce que je dois faire. Par conséquent, je pense que la majeure partie de l'adaptation est passée, mais elle sera terminée à 100% lorsque je commencerai à parler français calmement », ajoute Matvey Safonov.