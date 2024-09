Mercato - PSG : Mbappé tout proche de retourner sa veste ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet été, Kylian Mbappé a signé au Real Madrid. Désormais lié au club espagnol jusqu'en juin 2027. le joueur français a réalisé son rêve de gamin après sept ans de bons et loyaux services au PSG. Pourtant, il y a deux ans, le champion du monde 2018 avait sérieusement songé à quitter la capitale, pour rejoindre... Liverpool.

Pour Kylian Mbappé, l’aventure PSG a pris fin cet été. Arrivé en 2017 dans la capitale, l’international français de 25 ans a refusé de prolonger son contrat d’un par le biais d’une clause afin de signer librement au Real Madrid. Un rêve de gosse pour Mbappé, qui n’envisageait pas de rejoindre une autre équipe. Il y a deux ans, ce n’était pas la même histoire.

Le PSG se rate sur le mercato, on jubile à l’étranger ! https://t.co/foOW1omhJW pic.twitter.com/6r2t8TGZJw — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Mbappé avait un accord avec Liverpool

Comme l’a raconté L’Equipe, Mbappé avait songé à quitter le PSG, seulement quelques semaines après sa prolongation en 2022. Le joueur considérait que ses dirigeants ne respectaient pas leurs promesses, notamment en ce qui concerne le recrutement. Les transferts de Bernardo Silva ou encore de Robert Lewandowski avaient été annoncés durant les négociations, mais n’ont finalement jamais vu le jour. Se sentant trahi, Mbappé avait pensé à quitter le PSG, qui n’avait pas fermé la porte. Deux offres étaient arrivées sur la table d’Antero Henrique, interlocuteur privilégié du clan Mbappé : une du Real Madrid, très vite expédiée, et une de Liverpool, qui ne laissait pas insensible le joueur et sa famille. Un accord aurait été trouvé selon le quotidien sportif, mais le PSG l’avait bloqué.

Un départ du PSG était envisagé après sa prolongation

Deux ans après, le PSG n’a pas souhaité confirmer l’offensive de Liverpool. « Liverpool n’est jamais venu avec une offre écrite. Et Liverpool n’a jamais pu avoir cet argent. Dès que Mbappé a renouvelé son contrat, on s’était mis d’accord qu’en cas d’offre intéressante pour le joueur et pour le club, un solution serait trouvée. Après 2022, la seule offre sérieuse est arrivée d’Arabie Saoudite et a été acceptée par le club. On essaye de construire la narration d’une histoire qui n’a jamais existé » a confié une source interne à L’Equipe.