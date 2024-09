Un violent clash implique Cyril Hanouna dans TPMP à cause de Mbappé

Alexis Brunet

Le sujet Kylian Mbappé fait énormément parler. Les moindres faits et gestes du champion du monde sont épiés et ils donnent lieu à des débats. Ainsi, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et Géraldine Maillet ont eu un accrochage au sujet de l’attaquant du Real Madrid. Le ton est quelque peu monté entre le présentateur et sa chroniqueuse.

Cet été, on a beaucoup entendu parler de Kylian Mbappé. Il faut dire qu’après sept ans au PSG, l’attaquant a décidé de quitter le club de la capitale. Il a choisi de rejoindre le Real Madrid et cela a fait beaucoup d’encre, car le Français est arrivé libre de tout contrat au sein de la Casa Blanca.

Hanouna s’agace sur TPMP au sujet de Kylian Mbappé

Même s’il a quitté la France et rejoint le Real Madrid, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui. Dernièrement, le champion du monde a provoqué une altercation entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le ton est monté entre le présentateur et sa chroniqueuse, car ce dernier lui reprochait de ne pas avoir d’informations sur le dossier.

Cyril Hanouna estime que Mbappé ne gagnera pas face au PSG

Au-delà de s’être pris la tête avec Géraldine Maillet, Cyril Hanouna a également donné des informations au sujet du conflit qui oppose le PSG Kylian Mbappé, au sujet de certains salaires non versés. Pour le présentateur de Touche pas à mon poste, l’attaquant a peu de chances de gagner face au club de la capitale. « J'ai des d'informations. Je vais dire pourquoi Mbappé il a tout faux. Il a refusé la médiation que le PSG réclame depuis très longtemps. Il renvoie juste l'impression : « c'est comme ça, on ne discute plus ». Ça ne se fait pas, c'est un club avec qu'il a de l'affect. C'est « Je suis au Real Madrid, je ne vous parle plus ». Il a peu de chance de gagner, je connais bien le dossier. Il a très peu de chance de gagner aux tribunaux. »