PSG : Riolo balance plein d’embrouilles au sein du club !

Décidément, quitter le PSG ne se fait pas sans conséquences. Comme d'autres avant lui, Kylian Mbappé s'est retrouvé en conflit avec son désormais ancien club. Le nouveau membre du Real Madrid réclame le paiement de 55M€ d'arriérés de primes et de salaires. Et pour Daniel Riolo, Nasser Al-Khelaïfi est en tort dans ce dossier.

Le conflit se poursuit entre Kylian Mbappé et le PSG. Le joueur de 25 ans, qui avait saisi la commission juridique de la LFP pour réclamer le paiement de 55M€, a refusé la proposition de médiation. L'instance va acter la décision du champion du monde 2018 et rendre son verdict vendredi. Les deux parties ont donc de grandes chances de se retrouver devant le conseil des prud’hommes dans les prochains mois. Sur le plateau de RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur ce différend. Et selon lui, Kylian Mbappé souffre de sa mauvaise image auprès du grand public et des supporters.

« L’image de Mbappé est tellement dégradée...»

« L’image de Mbappé est tellement dégradée aujourd’hui, les gens réagissent très mal et ne comprennent rien à cette affaire. Ils ne veulent voir que la cupidité de Mbappé. Ils ne veulent pas entendre. Ils mélangent les performances de Mbappé, tout ce qu’on peut penser de lui, mais ils ne veulent pas entendre ce qu’il s’est réellement passé » a lâché Daniel Riolo.

Riolo dézingue Al-Khelaïfi

Dans un second temps, Daniel Riolo s’en est pris à Nasser Al-Khelaïfi, qui, selon lui, ne parvient pas à conserver une relation agréable avec les légendes du club après leur départ. « Ils ne veulent pas entendre la nullité abyssale de Nasser Al-Khelaïfi en tant que président, qui s’est embrouillé avec tous les joueurs qui sont passés. Tous les joueurs qui partent du PSG finissent froissés par les méthodes dictatoriales du Qatar. Tous » a confié le chroniqueur durant l’After Foot ce mercredi soir.